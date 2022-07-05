Muş'ta hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika
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Muş'ta hayvan pazarında hareketlilik arttı

05.07.2022 11:25

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Kentteki besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından özenle yetiştirdikleri kurbanlıkları, sabah saatlerinden itibaren pazarlara getirmeye başladı.

Karasu Köprüsü mevkisinde belediyenin açtığı hayvan pazarına gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Besicilerden Fesih Yolcu, gazetecilere, hayvan pazarına 200 küçükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek, "Hayvan pazarına yeni geldim. Henüz satış yapmadım, bekliyorum. Geçen yıla göre satışlarımızın daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Besicilerden Adil Altınay da "Bayrama 5 gün kaldı. Büyükbaş hayvan 12 bin liradan başlayıp 26 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş ise 2 bin 500 liradan başlıyor ve 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kutbettin Akın ise fiyatların geçen yıla oranla arttığını ifade etti.

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Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı Hayvan pazarında kurban hareketliliği başladı AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika

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