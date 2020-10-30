Muş'ta hayvancılığı geliştirme çalışmaları - Son Dakika

Muş'ta hayvancılığı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, kente gerek tarım gerekse de hayvancılık alanında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Hayvan ve insan sağlığını etkileyen unsurlarla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Aşı Nakil Aracı bulmaktan sıkıntı çekiyordu. Şu an bu sorunu da çözdük. Artık vatandaşın ahırında aşı yapabileceğiz. 325 bin büyükbaş ve bir milyon 100 küçükbaş hayvana aşı yaptık. Aşılama çalışmaları, hayvan sağlığı açısından büyük bir öneme sahip. Bu açıdan gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Şu anda aşı aracımızı aldık. Bundan sonra çiftçilerimizin hizmetinde kullanacağız."