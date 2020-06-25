Muş'ta hayvancılık her geçen gün canlanıyor - Son Dakika

Muş'ta hayvancılık her geçen gün canlanıyor

- Muş'ta hayvancılık her geçen gün canlanıyor Muş'ta bir milyon 409 bin küçük ve büyükbaş hayvanla üretim sağlanıyor Türkiye'de hayvancılık bakımından 14-15. sıralarda yer alan Muş, bir milyon 409 bin küçük ve büyükbaş hayvan varlığıyla her sene kentin ekonomisine 5 milyon katkı sağlıyor.

- Muş'ta hayvancılık her geçen gün canlanıyor

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Muş'ta bir milyon 409 bin küçük ve büyükbaş hayvanla üretim sağlanıyor

MUŞ - Türkiye'de hayvancılık bakımından 14-15. sıralarda yer alan Muş, bir milyon 409 bin küçük ve büyükbaş hayvan varlığıyla her sene kentin ekonomisine 5 milyon katkı sağlıyor.

Muş'ta yaklaşık 5 milyon dönüm mera, çayır ve yem bitkisiyle hayvancılığa her yıl ivme kazandırılıyor. 325 bin büyükbaş ve bir milyon 84 bin küçükbaş hayvan varlığıyla süt, peynir, yağ ve et elde edilen hayvancılıktan kentin ekonomisine 5 milyon TL girdi sağlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş'un tarım ve hayvancılıkla geçinen önemli kentlerden biri olduğunu söyledi. Muş'un 325 bin büyükbaş ve bir milyon 84 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu kaydeden Aydın, "Türkiye'de hayvancılık bakımından 14-15. sıralardayız. Tabi burada hayvancılık yapılması için ortam da müsait. 3,5 milyon civarında meramız, 1 milyon dönüm civarında da doğal çayırımız var. Bunların yanında 650 bin dönüm civarında yem bitkimiz var. Yonca ve korunga bakımından ilimiz iyi bir potansiyele sahiptir. Bazen Türkiye'de ikinci oluyoruz, bazen dördüncü oluyoruz. Geçen sene 305 bin büyükbaş hayvanımız varken bu sene sayı 325 bine çıktı. Yüzde 7-8'lik bir artış var. Yine küçükbaş hayvan sayımızda geçen sene bir milyon 40 bin civarındayken bu sene bir milyon 84 bine çıktı" dedi.

"Hayvancılıktan her sene 5 milyon TL kent ekonomisine katkı sağlanıyor"

Hayvancılık sayesinde kentin ekonomisine her yıl 5 milyon TL girdi sağlandığını anlatan Aydın, "Yine hayvancılığı geliştiren bir etkende sütün sanayiye kazandırılabilmesidir. Çiftçimiz sütünü sattığı zaman, paraya çevirdiği zaman daha çok kazanıyor. İlimizde yaklaşık 325 bin hayvanın verdiği süt, et, yine bir milyon 84 bin küçükbaş hayvanın verdiği süt, et ve bunların değerleriyle toplam ekonomiye katkısı yılda 4 milyon 200 bin TL'dir. Bunun içerisine yem bitkisi de dahil edildiği zaman 5 milyon TL'yi bulmaktadır. İlimiz çiftçisine ve ülkemiz ekonomisine yaklaşık olarak her sene 5 milyon TL katkısı olmaktadır" diye konuştu.

Türkiye, Aydın, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta hayvancılık her geçen gün canlanıyor - Son Dakika

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