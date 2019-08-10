Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında
1 saat önce
Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı.
Muş Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğü
Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan HDP'li 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MUŞ
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