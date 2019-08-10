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Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında

1 saat önce

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı.

Muş'ta HDP'li 3 isim gözaltında, System.String[]
Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da aralarında bulunduğu 3 isim gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan HDP'li 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(Uğur Ulu/İHA)
Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
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HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
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