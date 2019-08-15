Son Dakika Haberleri: Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı
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Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı

1 saat önce

Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) il eş başkanları tutuklandı.

Muş'ta HDP'nin il eş başkanları tutuklandı, System.String[]
Muş'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisinin (HDP) il eş başkanları tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'nin il eş başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik'in İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çakı ve Karagüzel, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:29 Kaynak: AA
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HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
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