Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek

20.04.2022 12:46
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 32'ye yükseldi.

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren ailelerin sayısı 32'ye yükseldi. 53'üncü haftayı geride bırakan aileler, terör örgütüne karşı operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'e destek mesajı verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 53'üncü haftada da bir araya geldi. Ailelerin eylemine bugün yeni bir aile daha katıldı. 2015 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Cihangir Ali için eyleme katılan Zübeyde Akkoyun ile aile sayısı 32 oldu.

Öğretmen olmak isteyen oğlunun üniversite son sınıf öğrencisiyken ortadan kaybolduğunu anlatan Akkoyun, "Oğlum Erzincan'da okuyor ve son sınıf öğrencisiydi. Hayali olan öğretmen olacaktı. Kendim bizzat mezuniyet törenine gittim. Oğlum gitti, artık bir daha geri gelmedi. Ben 7 yıldır oğlumu görmüyorum, onu çok özledim" diye konuştu.Oğluna geri dönmesi için seslenen Akkoyun, "Oğlum neredesin gel, kurban olayım senin can, ciğerine. Baban, kardeşlerin hepsi dört gözle senin yolunu bekliyor. Benim sesimi duyuyorsan, bana acıyorsan gel kurban olayım. Dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.Kararlılıkla sürdürdükleri eylemlerinde sayılarının 32'e yükseldiğini belirten anne Ayten Koçhan ise "Bugün 53'üncü haftamız. Bizler HDP binası önündeyiz. Yeni bir ailenin katılımıyla, 32 aile olduk. Her gün sayımız artıyor. İnşallah gün geçtikçe daha da artacak. Eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.DESTEK MESAJIÖte yandan, terör örgütüne karşı operasyonlarını yürüten askerlere destek mesajı veren anne Koçhan şunları söyledi:

"Allah askerimize zeval, ziyan vermesin. Onlar hep operasyonlarda. İnşallah hayırlısıyla hep beraber dönerler. Evlatlarımızı da bize getirirler. Sanmasınlar ki biz HDP'den, PKK'dan korkuyoruz. Devletimiz bizim arkamızda. Korkmuyoruz onlardan. Nasıl evlatlarımızı götürdüler, öyle de getirsinler. Nasıl onlar bizim ciğerlerimizi yaktı, Allah da onların ciğerlerini yaksın. Biz hep buradayız. Biz burada bekleyeceğiz. Eylemimize devam edeceğiz."


Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek
YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'nin kapatılmasını istiyoruz' Evlat nöbetindeki anne: 'HDP'nin kapatılmasını istiyoruz' Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Halkların Demokratik Partisi, Mehmetçik, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta HDP önündeki ailelerden Mehmetçik'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement