Son Dakika Haberleri: Muş'ta Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

Muş'ta Hentbol Müsabakaları Tamamlandı

42 dakika önce

Muş'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları tamamlandı.

Muş'ta Hentbol Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Muş'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün devam eden müsabakalara Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Siirt, Mardin, Kars, Van ve Bingöl'den hentbol takımları katıldı.

Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Batman, B grubunda Malatya, C grubunda Elazığ, erkekler A grubunda Batman, B grubunda Bitlis, C grubunda Elazığ takımları birinci oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Elazığ, Batman, Muş, Güncel
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