Son Dakika Haberleri: Muş'ta Hentbol Müsabakaları Yapıldı

Muş'ta Hentbol Müsabakaları Yapıldı

1 saat önce

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi.

Muş'ta Hentbol Müsabakaları Yapıldı, System.String[]
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi.

Muş'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu müsabakalara 3 grup halinde 12 ilden 300 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca süren müsabakalara; Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Siirt, Mardin, Kars, Van ve Bingöl'den kız-erkek yıldız takım sporcuları katıldı.

Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Batman birinci, Mardin ikinci, B grubunda Malatya birinci, Gaziantep ikinci, C grubunda Elazığ birinci ve Diyarbakır ikinci oldu.

Erkekler A grubunda Batman birinci, Diyarbakır ikinci, B grubunda Bitlis birinci, Siirt ikinci olurken, C grubunda Elazığ birinci, Gaziantep ikincilik elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri dağıtıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:27 Kaynak: İHA

Batman, Muş, Spor
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