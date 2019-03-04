Muş'ta Hentbol Müsabakaları Yapıldı
1 saat önce
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi.
Muş
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi.
Muş'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu müsabakalara 3 grup halinde 12 ilden 300 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca süren müsabakalara; Muş, Batman
, Diyarbakır
, Malatya
, Gaziantep
, Adıyaman
, Elazığ
, Tunceli
, Bitlis
, Siirt
, Mardin
, Kars
, Van
ve Bingöl
'den kız-erkek yıldız takım sporcuları katıldı.
Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Batman birinci, Mardin ikinci, B grubunda Malatya birinci, Gaziantep ikinci, C grubunda Elazığ birinci ve Diyarbakır ikinci oldu.
Erkekler A grubunda Batman birinci, Diyarbakır ikinci, B grubunda Bitlis birinci, Siirt ikinci olurken, C grubunda Elazığ birinci, Gaziantep ikincilik elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri dağıtıldı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:27 Kaynak: İHA
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