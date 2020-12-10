Muş'ta hırsızlık: 4 tutuklama - Son Dakika

Muş'ta 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen biri 17 yaşında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte 05-07 Aralık 2020 tarihlerinde 2 ayrı iş yerinden toplam 4 adet TV çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen biri 17 yaşında toplam 4 şahsın il merkezinde yakalandığı belirtildi.

Yapılan aramalarda çalınan TV'lerden 3'ünün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"3 Şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk sevk edildikleri adli makamlarca 'hırsızlık' suçundan tutuklanmışlardır. Çalıntı TV'leri satın alan 3 farklı şahıs hakkında da ayrıca 'suç eşyasının satın alınması' suçundan adli işlem başlatılmıştır." - MUŞ