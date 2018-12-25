Son Dakika Haberleri: Muş'ta Hırsızlık İddiası

Muş'ta Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Muş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Muş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta il merkezinde kapıların asma kilitlerinin demir makasla kırılarak aynı cadde üzerinde bulunan 4 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda, iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İş yerlerinden çalınan 5 cep telefonu ve 304 bin 55 lira para sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:13 Kaynak: AA

Aralık, Muş, Güncel
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