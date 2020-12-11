Muş'ta hırsızlık yapan 2 çocuk tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden kablo çaldığı tespit edilen 2 çocuk tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2020 günü merkezde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden 90 metrelik telekom kablosu çalınması konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirenlerin 14 ve 17 yaşlarında 2 çocuk olduğu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - MUŞ