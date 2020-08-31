Muş'ta HOP projesi eğitimlerine katılan öğretmenlere sertifika verildi - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) hazırlanan ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen Hareketli Öğrenme Portfolyosu (HOP) projesi kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifika verildi.

Öğrencilerin eğlenerek ve hareket ederek dil öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında birçok ilden Muş'a gelen İngilizce öğretmenlerine yönelik 6 günlük eğitim tamamladı.

MŞÜ Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenlere sertifikaları verildi.

MŞÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya, Eğitim Fakültesi olarak bu yıl TÜBİTAK 4005 projesi kapsamında Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Programı ile söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Canan Demir Yıldız tarafından yürütülen projenin amacının İngilizce'yi hareketlerle, etkinliklerle buluşturarak öğrencilere yönelik daha etkin eğitim imkanı sunmak olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Projeye katılan öğretmenleri öğretim üyelerimizle buluşturduk. İlk önce hareketler kendilerine tanıtıldı. Daha sonra da bu hareketleri İngilizce ile birleştirip derslerde nasıl uygulanacağı eğitimcilerimiz tarafından sunuldu. Bu açıdan projemizin çok etkin ve verimli geçtiğini düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz de gerçekten olumluydu. Bu projeyi MŞÜ'de sunmaktan gurur duyuyoruz."

Proje yürütücüsü Yıldız da proje kapsamında başlatılan 6 günlük eğitimin sona erdiğini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Eğitime Diyarbakır'dan katılan öğretmen Zafer Ayhan ise birçok ilden öğretmenle fikir alış verişine bulunduklarını dile getirerek, projenin faydalı olduğunu ifade etti.