Muş'ta husumetli aileler barıştırıldı - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçeye bağlı Ericek köyünde Kuşçi ile Ekmekçi aileleri arasındaki husumettin sona erdirilmesi için köy camisinde tören düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'nin de katıldığı törende aile fertleri sosyal mesafe kurallarına uyularak bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardında aile fertleri barıştı.

İlidi, Bulanık'ta yapılması gereken önceliklerden birinin kırgınlıkların giderilmesi olduğunu söyledi.

Aile fertlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden İlidi, şöyle konuştu:

"Hepimiz inanan insanlarız. Dolayısıyla bu şuurla hareket etmemiz lazım. Müslümanlara yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Aramızdaki küskünlükleri, kırgınlıkları gidereceğiz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştireceğiz ve aramızda nifak tohumları ekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu barışa vesile olan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, İlçe Müftüsü Murat Karanci, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ile Kuşçi ve Ekmekçi aileleri katıldı.

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