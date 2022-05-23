Muş'ta husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika
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Muş'ta husumetli iki aile barıştırıldı

23.05.2022 16:02
Muş'ta husumetli iki aile barıştırıldı

Muş'ta geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet sona erdi.

Muş'ta geçen yıl bir kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle iki aile arasında başlayan husumet sona erdi.

Merkeze bağlı Bahçe köyünde geçen yıl yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanın kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Altay ve Yıldırım aileleri, Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucu barıştırıldı.

Köy camisinde düzenlenen törende aile fertlerini telefonla arayan Gündüzöz, barışın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Husumetin barışla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Asya, "Bugün, toplumun her kesimindeki insanlarımızla siyaset merkezimizle devlet ricali, sivil toplum kuruluşu, kanaat önderiyle bu mutlu ana şahitlik etmek üzere Bahçe köyündeydik. Temennimiz bu tür olayların bir daha yaşanmamasıdır. Yaşandığı zaman da devreye girilerek başka olayların yaşanmaması ve husumetin barışla sonuçlandırılması çok mutlu bir andır." diye konuştu.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel de sağlanan barışın herkese örnek olmasını temenni ederek, "Bu sene barışla sonuçlandırdığımız 3 husumet oldu. Diğer husumetlerin de çözümü için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim bu bölgede bu davaları bitirmemiz lazım. Halkımızın, gençlerimizin geleceği, bölgemizin gelişmesi için bu davaların bitmesi gerekiyor." dedi.

Okunan duanın ardından ailelerin barıştırıldığı törene, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika


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