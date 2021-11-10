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Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı - Son Dakika

Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı

10.11.2021 08:14
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı

MUŞ'ta, 154 polis memuru ile dron da kullanılarak yapılan huzur uygulamasında metruk binaları arayan polisler, araçları da denetledi.

MUŞ'ta, 154 polis memuru ile dron da kullanılarak yapılan huzur uygulamasında metruk binaları arayan polisler, araçları da denetledi.

Muş'ta, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün birimlerden 154 polisin memurunun katılımıyla, 'Huzur Muş' uygulaması gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde bir araya gelen polisler ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Zafer Mahallesi'ndeki metruk binaları didik didik aradı. Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun da katıldığı uygulama, aynı zamanda dron ile havadan takip edildi. Narkotik köpeğinin de eşlik ettiği uygulamada, şüphelilerin  kimlik sorgulandı. Trafik ekipleri ise, mahalle girişinde durdurduğu araçlarda arama yaptı.

Her gün farklı bir mahallede uygulama yapacak olan ekipler, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi için görev yapacak.

Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı
Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı

Polis Memuru, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta 'huzur' uygulaması; dron kullanıldı, metruk binalar arandı - Son Dakika
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