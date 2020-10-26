Muş'ta içme suyu projesi ihale ilanına çıktı - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Alparslan-2 Barajı'ndan elde edilecek İçme Suyu Temini Projesi'nin 1. kısmının ihale ilanına çıktığını bildirdi.

Muş'un su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak olan projenin ihaleye çıktığını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alparslan-2 Barajı'ndan alınacak İçme Suyu Temini Projemizin 1. kısmı ihale ilanına çıktı. Muş merkez ile Hasköy ve Korkut ilçelerimiz ilaveten Sungu, Karaağaçlı ve Düzkışla beldelerimizin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması projemiz ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Valimiz Sayın İlker Gündüzöz'e ve teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum."