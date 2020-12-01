Muş'ta içme suyu projesinin ihalesi sonuçlandı - Son Dakika

Muş'ta, Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temini projesinin ihalesi sonuçlandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 2020 yılı yatırım programına alınan ve şehrin en büyük sorununu çözüme kavuşturacak içme suyu projesinin birinci etap ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti.

İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda proje yapım işine en uygun teklifi veren firmaların belirlendiğini kaydeden Asya, şunları aktardı:

"Yer teslimi yapılarak ilkbaharda çalışmalara başlanması planlanıyor. Vatandaşlarımıza vadettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek içme suyu projesi için önemli bir aşama daha geride kaldı. İlimizin bu konuda yaşadığı mağduriyeti dikkate alarak destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimiz sayesinde artık Muş'un içme suyu konusunda herhangi bir sorunu kalmayacak. Temennimiz belirlenen program çerçevesinde söz konusu projenin uygulanarak teslim edilmesidir. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Projenin bu aşamaya kadar gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunarım."