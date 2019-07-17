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Muş'ta "İhanetten Selamete 15 Temmuz Darbe Girişimi" paneli

2 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesince, "İhanetten Selamete 15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu panel düzenlendi.

Muş'ta
Muş Alparslan Üniversitesince, "İhanetten Selamete 15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu panel düzenlendi.
Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Vali İlker Gündüzöz, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tarihte farklı zamanlarda darbe girişimlerinin yaşandığını anlatan Gündüzöz, "Bu aziz millet, ordusunu baş tacı etmiş. Bu kıymetli ordunun içine maalesef FETÖ terör örgütü sızmıştır. Kendi tarihimizde görülmedik bir ihanetle karşı karşıya kaldık." dedi.
Silahların insanların üzerine çevrildiği bir ortamda halkın sokağa çıkarak devletine, milletine, bayrağına, dinine ve maneviyatına sahip çıktığını vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Allah bir daha böyle bir ihaneti yaşatmasın. Kurumlarımıza sinmiş olan yapı temizlendi ve temizleniyor. Allah'ın izni ile daha güzel günler bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla şehadet şerbetinden içme arzusuyla sokağa çıkan, vatanına sahip olan milletimiz aynı şuur ve inançla yine bugün burada. 15 Temmuz günü Belediye Meydanı'nda 10 bin kişi bir araya geldi. "
Üniversite öğretim üyelerinin konuşmalarıyla devam eden panele, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:15 Kaynak: AA
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