Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi yardımı - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu (HBT), ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Topluluk üyeleri, yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında tespit ettikleri ailelere 48 koli gıda ve hijyen malzemesi, 12 aileye de nakdi yardım yaptı.

Hatip Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede görülmeye başlamasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Tespit ettikleri ailelere yardımda bulunduklarını belirten Erdoğmuş, "Şu ana kadar 13 ilde yoksul ailelerin yardımına koştuk. Dünyada neredeyse tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı Kovid-19'un ülkemizde görülmeye başlanmasıyla biz de mücadelemizi sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için başlatılan çalışmalara bizler de topluluk olarak imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bu zor süreci hep birlikte, birbirimizle sadece kendimizi ve ailemizi değil aynı zamanda kulluğumuzun gereği olarak yoksul kardeşlerimizi de düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.