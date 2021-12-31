Muş'ta ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı yardımı - Son Dakika

Muş'ta Ülkü Ocaklarınca ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yapıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cengiz Taşkıran, yaptığı açıklamada, kentte önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda çocuklara ayakkabı aldıklarını anlatan Taşkıran, "Milli ve manevi değerlerimizde yani özümüzde olan bir şeyi gerçekleştirdik. Hemşerilerimizle bir araya gelerek hem hasbihal ettik hem de hediyeleştik. Çam sakızı çoban armağanı misali. Tüm dünyanın çok büyük sıkıntılarla boğuşarak geçirdiği zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2022 yılının necip Türk milletine, ümmeti Muhammed'e ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." diye konuştu.