Muş'ta İhtiyaç Sahiplerine 250 Milyon Lira Sosyal Yardım

Muş'ta geçen yıl engelli ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlara 250 milyon 252 bin 263 lira sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

Muş'ta geçen yıl engelli ve tedavi ihtiyacı olan vatandaşlara 250 milyon 252 bin 263 lira sosyal yardım yapıldığı bildirildi.



Vali İlker Gündüzöz yapığı yazılı açıklamada, Valilik, kaymakamlıklar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yaptığı tespitler üzerine yasal çerçevede ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımın yapıldığını belirtti.



Kentte geçen yıl aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, yabancı uyruklu misafirler, terör mağduru gibi dezavantajlı gruplar ile şehit yakını ve gaziler için birçok çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Gündüzöz, açıklamasında şunları kaydetti:



"Yapılan hizmetler kapsamında şartlı eğitim, sağlık, gebelik yardımı, yakacak yardımı, muhtaç asker ailesi, yaşlı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı, engelli yakını, engelli aylığı, muhtaç asker çocuğu, öksüz-yetim yardımı, eğitim yardımları, ev eşyası, ev onarımı, ev yapım yardımı, diğer özel amaçlı ve tek seferlik yardımlardır. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, yangın, giyim yardımı, engelli aracı yardımı, yabancı yardımı, engelli evde bakım, koruma altında desteklenen çocuk, sosyo-ekonomik destek verilen çocuk, koruyucu ailede desteklenen çocuk ve doğum yardımı olmak üzere toplamda 250 milyon 252 bin 263 lira sosyal yardım yapılmıştır."



Vali Gündüzöz açıklamasında, "404 bin 544 nüfusu bulunan Muş'ta, ilimiz merkezde nüfusun yüzde 48,28'i, Malazgirt ilçemizde nüfusun yüzde 55,58'i, Bulanık ilçemizde nüfusun yüzde 66,13'ü, Varto ilçemizde nüfusun yüzde 66,05'i, Hasköy ilçemizde nüfusun yüzde 90,61'i, Korkut ilçemizde nüfusun yüzde 69,36'sı olmak üzere genel toplamda nüfusun yüzde 58,13'ü sosyal yardımlardan faydalanmaktadır. Şunu da biliyoruz ki devletin sert yumruğu terör örgütüne, şefkat eli de her daim vatandaşının yanındadır."

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