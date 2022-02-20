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Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta "can dostları" besliyor - Son Dakika

Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta "can dostları" besliyor

20.02.2022 11:01
Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta "can dostları" besliyor

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı köylerde görev yapan iki öğretmen, okul çıkışı kendi imkanları ve esnaftan topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı köylerde görev yapan iki öğretmen, okul çıkışı kendi imkanları ve esnaftan topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

Yoncalı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan müzik öğretmeni Abidin Özlü ve Balotu İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Serkan Bebek, okuldaki mesailerinin ardından lokanta ve kasaplardan topladıkları yiyeceklerle köy ve ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını besliyor.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların hayata tutunması için çaba gösteren öğretmenler, okuldan arta kalan zamanları ve hafta sonlarının büyük bölümünü de can dostlara ayırıyor.

Hayvansever öğretmenler Özlü ve Bebek, kar ve dondurucu soğuğa rağmen 3 yıldır "can dostları" besleyerek, onların hayatta kalmasına destek sunuyor.

Kendilerine destek sunan kasap ve lokanta işletmecilerine teşekkür eden öğretmenler, hayvanseverlerin desteğiyle bu çalışmayı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Dilerim herkes bu mutluluğu yaşar ve bu mutluluğa ortak olur"

Çorumlu öğretmen Abidin Özlü, AA muhabirine, köy öğretmeni olduğunu ve 3 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini söyledi.

Öğretmen arkadaşıyla ilçe merkezinde kasap ve lokantalardan aldıkları yemeklerle sokak hayvanlarını beslediklerini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"Bazen kendi aramızda topladığımız paralarla mama siparişi vererek bu şekilde de hayvanları besliyoruz. Halkımızın bu konuda bilinç kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle burası çok sert bir iklim sahip. Bizler nasıl 5 dakika dışarıda durduğumuzda titriyorsak, bu hayvanlar gece boyu aç bir şekilde bu iklime direniyor. Onların karnını doyurduğumuzda o hayvanın mutluluğunu görmek bizi de son derece mutlu ediyor. Dilerim herkes bu mutluluğu yaşar ve bu mutluluğa ortak olur."

Özlü, farklı noktalardaki günlük ortalama 20 köpeği duyurduğunu anlatarak, bulunduğu köyde ve ilçe merkezinde 3 noktada besleme yaptıklarını aktardı.

Hayvanların aç yatmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Özlü, "Okul çıkışlarında topladığımız yiyeceklerle köpekleri besliyoruz. Kış şartlarında köpeklerin açlığını giderdiğimizde inanılmaz derecede mutluluk duyuyorum. Gerçekten bu hayvanlarla empati kurmak gerekiyor. Aç durmaları içler açısı. Onları doyurmak inanılmaz derece mutluluk veriyor." dedi.

"Çalışmamızı geniş çevrelere yaymak için hayırseverlerden yardım bekliyoruz"

Trabzonlu öğretmen Serkan Bebek ise yaşam alanlarının büyük bir kısmını paylaştıkları sokak hayvanlarına karşı vatandaşlarda duyarlılık ve bilinç oluşturmak adına böyle bir çalışmada yer aldığını belirtti.

"Bulanık'ta kış mevsimi çok sert geçtiği için sokak hayvanları barınma ve beslenme sıkıntısı yaşıyor." diyen Bebek, bu çalışmanın bireysel gayretleri ve hayvanseverlerin destekleriyle sürdüğünü aktardı.

Bebek, bu besleme çalışmasının geniş çevrelere yayılmasını istediklerini dile getirerek, "Abidin hocam 3 yıldır bu işi yapıyor. Okul çıkışlarında Abidin hocamla bir araya gelerek kasap ve lokantalardan yiyecek topluyoruz. Bir hayvanın titremesi bizim içimizi üşütüyor. O yüzden hayvanları beslemek bize ciddi anlamda güzel duygular veriyor." diye konuştu.

"Bu çalışmamızı daha geniş çevrelere yaymak için hayırseverlerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullanan Bebek, sokak hayvanlarının yiyecek bulamadığında bazen saldırgan olabildiğine işaret etti.

İlçede lokanta işleten Bahattin Barışer, öğretmenlerin çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Barışer, "Öğretmenlerimiz sokak hayvanlarının aç kalmamaları için bir çalışma yürütüyor. Öğretmenler bize et ve kemik kırıntılarını toplamamızı söyledi. Bize söylediklerinde çok hoşumuza gitti. Sokak hayvanlarına bir faydamız dokundu. Bulanık halkının da bu organizasyona katılması çok güzel olur. Böyle bir şey yaptıkları için kendilerine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta can dostları besliyor
Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta can dostları besliyor
Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta can dostları besliyor
Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta can dostları besliyor

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Öğretmen, Hisarcık, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta iki köy öğretmeni dondurucu soğukta 'can dostları' besliyor - Son Dakika


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