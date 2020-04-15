Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi - Son Dakika

Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan iki köyde, hayat normale döndü. Bir belde ve dört köyde ise karantina süresi devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muş'ta karantina altına alınan bir belde ile 6 köyden ikisinin karantina süresi sona erdi. 14 günlük karantina süresi sona eren merkeze bağlı Yazla ve Alagün köyünde hayat normale dönerken, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Demirkapı köyleri ile Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde karantina süresi sürüyor.

Hayatın normale döndüğü Yazla köyünde yaşayan Cuma Sarıkuş, " İstanbul'dan bir akrabamız köyümüze gelmişti ve onda koronavirüs hastalığı çıkmıştı. Çok şükür onu hastaneye götürdüler. Hastaneden de iyi çıktı ve şuanda evinde. 14 günlük köyümüzün karantinası sona erdi. Jandarmalar gitti, köyümüzün insanları hepsi iyi. Köyümüzde bir hastalık ve vaka yok. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Köyümüzde geçim yapıp, kendimize işimize, gücümüze başladık" diye konuştu.

İstanbul'dan köye gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın durumun iyi olduğunu anlatan köy sakinlerinden Ekrem Sarıkuş ise "Hastamız çok iyi ve köyümüz karantinadan kurtuldu. Çok şükür herkes kendi işine döndü. Allah herkese yardım etsin. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarsın" dedi.