Son Dakika Haberleri: Muş'ta iki mahalleye bilgi evi yapıldı
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Muş'ta iki mahalleye bilgi evi yapıldı

1 saat önce

Muş'ta Zafer ve Yeni mahallelerinde bilgi evlerinin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Muş'ta iki mahalleye bilgi evi yapıldı, System.String[]
Muş'ta Zafer ve Yeni mahallelerinde bilgi evlerinin inşaat çalışmaları tamamlandı.
Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanındaki önemli projeleri arasında yer alan bilgi evlerinin sayıları arttırılıyor.
Geçen dönem Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde hizmete açılan ve amacına uygun faaliyetlerin yürütüldüğü bilgi evlerine yenileri eklendi.
Çalışmaları izleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklama, tefrişat hazırlıklarının yapıldığını söyledi.
Bilgi evlerinin ileriki günlerde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını bildiren Asya, şunları kaydetti:
"Vatandaş odaklı hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Bilgi evleri projesini mahallelerimizde uygulamaya devam ediyoruz. Geçen dönem Muratpaşa ve Sunay mahallelerimizde bu tesislerimizi açtık. Çok güzel çalışmalar buralarda yapılıyor. Aynı projemizi Zafer ve Yeni mahallelerde uyguladık. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı bilgi evlerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açmaya planlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:31 Kaynak: AA
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