Son Dakika Haberleri: Muş'ta ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
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Muş'ta ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

43 dakika önce

Muş'ta, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muş'ta ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu, System.String[]

Muş'ta, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleriyle görüşülerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, kandırılarak terör örgütü PKK/KCK'ya katılması sağlanan bir örgüt mensubunun, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması sonucunda Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olan teröristin, Muş Jandarma Komutanlığına getirildiği bildirildi.

Jandarma, PKK, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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