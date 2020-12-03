Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6

03.12.2020 11:03
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6, System.String[]

Son dakika haberi: PKK terör örgütünün elinden bir genç daha kurtarıldıMUŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmaları sonucu geçen haftanın ardından bu hafta da Terör Örgütü PKK/KCK'nın elinden bir genç daha kurtarıldı.

PKK terör örgütünün elinden bir genç daha kurtarıldı

MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmaları sonucu geçen haftanın ardından bu hafta da Terör Örgütü PKK/KCK'nın elinden bir genç daha kurtarıldı.

Örgüt tarafından kandırılarak önce İstanbul HDP il Binasına götürüldüğünü ve oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden Terör Örgütü PKK/KCK'ya katıldığını ifade eden örgüt mensubu, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çabaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 2015 yılında terör örgütüne katılım yapan ve Suriye ile Irak'ta silahlı faaliyet yürüten örgüt mensubu TEM ekiplerinin aylar süren çalışmaları neticesinde ikna edilerek bölücü örgütün elinden kurtarıldı.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda Habur Sınır Kapısından teslim olan  ve 5 yıldır PKK'nın GARA ve AVAŞİN kamplarında zor günler geçirdiğini ifade eden örgüt mensubu, Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile polis ekiplerince Şırnak'tan Muş'a getirildi.Adli işlemlerinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğüne çocuklarını görmeye gelen acılı anne ve baba 5 yıllık hasretin ardından oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne ve baba gözyaşlına hakim olamadı. Devletin şefkatli ellerine sığındığını ifade eden örgüt mensubu ise şunları söyledi."Devletimiz, polisimiz bana çok iyi davrandı, ben örgüt içerisinde bulunduğum süre zarfında çok büyük sıkıntılar çektim ve anladım ki orada bulunanların tamamı kandırılarak dağa götürülüyor, onlar da bize böyle iyi davranıldığını bilseler ve sizleri tanısalar bir yolunu bulup örgütün elinden kaçacaklar. Bize orada polisin işkence yaptığı, kötü davrandığı şeklinde propaganda yaptılar. Ben burada gördüm ki polis bize çok iyi davrandı ve bana yardımcı oldular."Baba ise, "Allah tüm çocukları anne babasına sağ salim kavuştursun. Allah polislerimizden ve devletimizden razı olsun. Yeter artık, ben çocuğumu bunlar dağa kaçırsın diye mi büyüttüm, oğlum çalışkandı, çalışarak ailesine bakıyordu. 5 yıldır çok dert çektik. Çok şükür Allah'a oğlumuz terör örgütünün elinden kurtularak devletimize sığındı" diye konuştu

Terörle Mücadele Kapsamında Muş Valisi lker Gündüzöz'ün talimatları ile Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikna çalışmalarına kesintisiz devam edileceği öğrenildi.

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6

Emniyet Müdürlüğü, Terör Örgütü, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek
Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti         
11:24
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti Belediye çalışanı, bayrak hassasiyeti ile gönülleri fethetti         
10:45
Netflix, İstanbul'da ofis açacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak         
10:31
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı Evde hanımları, sokakta devlet izin vermiyor: Tiryakiler içmeyi bırakınca, sigara satışları azaldı         
10:16
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz         
09:58
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem         
08:51
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:36:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei