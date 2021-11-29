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MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI - Son Dakika

MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI

29.11.2021 09:24

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mesaisi başladı.

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mesaisi başladı. 2 bin 500 rakımda kapanan 10 köy ve 21 mezra yolunda kar temizleme çalışması yapan ekipler, yolda mahsur kalanların imdadına yetişti.

Kentte etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki yerleşim birimlerinin yolunu ulaşıma kapattı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımı sağlayan Üçevler Grup Köy Yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımdaki Çavuştepe mevkisinde 30 santimetreyi aşan karı temizlemek için yoğun mesai harcadı. Bölgede etkili olan fırtına, tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, ekipler ilerlemekte zorluk çekti. Yolda köy minibüsünde mahsur kalanları kurtaran ekipler, iş makinesiyle saatler süren çalışmanın ardından köy ve mezralara ulaşımı yeniden sağladı.

Şehir merkezinden köye dönerken mahsur kaldıklarını belirten Felemez Kotan, 'Gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaresi ekipleri geldi, kapalı köy ve mezra yollarını açtı. Bizler de şimdi köyümüze gidiyoruz' dedi.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği kentte karla mücadele çalışmalarının başladığını belirten İl Özel İdaresi Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlık, 'Muş'ta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımdaki 10 köy ve 21 mezra yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak yapmış olduğumuz mücadele sonucu kapanan yolları, yeniden ulaşıma açmış bulunmaktayız. Bölgede etkili olan fırtına, tipi ve sis nedeniyle yapmış olduğumuz mücadele de her ne kadar zorlansak bile mücadelemize devam edeceğiz' diye konuştu.

MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI
MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI

Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUŞ'TA İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ BAŞLADI - Son Dakika
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