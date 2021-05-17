Muş'ta ilaç ve kozmetik sanayisi için tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek - Son Dakika

Muş'ta ilaç ve kozmetik sanayisi için tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

17.05.2021 11:11
Muş'ta ilaç ve kozmetik sanayisi için tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek, System.String[]

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirerek ekonomiye kazandıracak.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirerek ekonomiye kazandıracak.

MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesince kampüs yerleşkesinde kurulan sera ve bahçelerde deneme amacıyla goji berry (kurt üzümü), vakkas üzümü ile Muş lalesi gibi 100'ün üzerinde bitkinin ekimi yapıldı.

Fakültedeki akademisyenler tarafından özenle bakılan bitkiler, hasat edildikten sonra üniversite tarafından ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlara gönderilecek.

Kentin ekonomisine ve istihdamına katkı sunulması amacıyla başlatılan projeden beklenen sonucun alınması durumunda, çiftçilerin de söz konusu bitkileri yetiştirmesi teşvik edilecek.

"Üniversitemizin akademik birikimini çiftçilerle buluşturacağız"

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, üniversite olarak kentte tarımsal alandaki birçok çalışmaya öncülük ettiklerini söyledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bitkisel ve hayvansal üretim alanında yeni projeler geliştirdiklerini anlatan Polat, "Üniversitemizde tıbbi ve aromatik bitkiler alanı oluşturduk. Burada 100'ün üzerinde tıbbi, aromatik, endemik bitkilerle ile ilgili deneme çalışmalarımız devam ediyor. Temel amacımız, çiftçilerimizle üniversitemizdeki akademik birikimi buluşturarak ilimizin üretimine endüstriyel anlamda çeşitli bitkiler kazandırmaktır. Ekimi yapılan bitkilerin sanayisi ile işbirliği yaparak ilimize katkı sunmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"En verimli türü bulup çiftçilerimize önereceğiz."

Üniversitenin çiftçilere bu ürünlerin pazarlanması konusunda danışmanlık ve AR-GE desteği vereceğini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Muş lalesi ile ilgili 2 yıldan bu yana çalışma yürütüyoruz. İnşallah 5. yılın sonunda bir tür olarak Muş lalesinin ıslahını gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli bir çalışma. vakkas üzümü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli alanlarından biri. Bunun coğrafi işaretiyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Deneme ekimlerimiz var. Çalışmaların sonucunda verim alırsak çiftçilerimize önereceğiz. Burası sadece kendi başına bir bilimsel çalışma alanı değil, aynı zamanda öğrencilerin derslerini pratikte görebilecekleri uygulamalı bir alan. Arkadaşlarımızın çalışmaları neticesinde en verimli bitki türünü bulup çiftçilerimize önereceğiz."

"Vakkas üzümünü marka haline getireceğiz"

MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise "2018 yılı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında hayvancılık sahasında "Pilot Devlet Üniversitesi" seçildiklerini belirtti.

Bu kapsamda 4 lokasyonda çalışma yürüttüklerini aktaran Karadağ, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) tarafından desteklenen 'Vakkas Üzümü Bağlarının Çeliklerinin Köklendirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' başlatıldı. Muş'taki bağ tesislerinden temin edilen 450 Vakkas üzümü çeliği siyah tüp poşetlerine tek tek dikildi. Adaptasyon dönemini atlattıktan sonra araziye dikeceğiz. Muş'un Vakkas üzümünü bir marka haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Goji berry Tibet kökenli bir bitki, içinde yaşlanmayı geciktirici maddeler ve kansere karşı koruyucu etkisi var. Bu projede 3 Goji Berry çeşidi olmak üzere 70 bitkinin üniversitemiz arazilerine dikimleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, üniversitemiz ile Yozgat Bozok Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülüyor."

"Muş lalesini tarıma kazandıracağız"

Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yenikalaycı da geçen yıl üstün özelliklere sahip olan 60 lale soğanı seçerek üretim sahalarında yetiştirdiklerini anlattı.

Yenikalaycı, "Endemik bir bitki olan Muş lalesini yüksek gelirinden dolayı tarıma kazandıracağız. Bu tür, nesli tehlike altına giren bitkiler grubunda yer alıyor. Bu bakımdan laleyi hem koruma altına almak hem de tarımını yapmak istiyoruz." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi, Bitki, İlaç, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta ilaç ve kozmetik sanayisi için tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek - Son Dakika


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