Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu - Son Dakika
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Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu

22 dakika önce

Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanan plazma donör tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşan 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi.

Muş'ta ilk defa plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu oldu, System.String[]

Muş Devlet Hastanesi'nde ilk defa uygulanan plazma donör tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşan 40 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi başarılı şekilde tamamlanan hastalar taburcu olmaya devam ediyor. Hastanede ilk defa 4 hastaya uygulanan ve başarı elde edilen plazma donör tedavisi ile ilk hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu olan 40 yaşındaki Veli Karabulut, devlete ve sağlık personellerine teşekkür etti. Hastalara uygulanan tedaviyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Cihan Büyüksütcü, 4 plazma tedavisi uyguladıkları hastadan üçünün genel durumunun iyiye gittiğini ve onuncu günündeki bir hastayı taburcu etmeyi başardıklarını kaydetti. Tedavinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Büyüksütcü, "Ve bu süreçte insanların tedavi olabilmesi, sonrasında iyileşen hastaların geri dönüp plazma bağışı yapabilmesi açısından çok önemli. Bunun da tedavide etkin bir rol oynadığına şahit olduk. Burada en önemli nokta iyileşmesini tamamlayan hastaların 14 gün geçtikten sonra benzer şekilde diğer hastaların tedavisine yardımcı olabilmek amacıyla onları plazma bağışına yönlendirmeyi de bekliyoruz. Bu konuda uygun hastaların, kimin plazma donör olabileceğine kanaat getirip, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Bundan sonrada benzer tedavilere devam edeceğiz." dedi.

"İlk defa 4 hastaya plazma uyguladık"

Muş'ta ilk defa korona virüse yakalanan 4 hastaya plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Dr. Büyüksütcü, "Muş ilinde bunu tedarik edebileceğimiz kendi ünitemiz yok. Biz ilk defa 4 hastaya uyguladık. Bu bizim için de bir ilk oldu. Dört hastadan birini bugün başarılı bir şekilde taburcu edebilme şansına sahip olduk. Hastanın klinik durumu, laboratuvar değerleri gayet iyi ve kendi yürüyerek buradan çıkıp taburcu oldu. Bu uygulama Muş'ta ve bölgede birçok hastanenin henüz yeni yeni oturtmaya çalıştığı bir dönemde biz bunu başarıp uygulayabildik ve hastayı da taburcu edebildik." ifadelerini kullandı.

Hastanın yatışının yedinci gününde plazma tedavisi kararı aldıklarını ifade eden Dr. Büyüksütcü, "Bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama yedinci gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörerekten hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördük. Öncelikle Bakanlığımız, Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz ve Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt hocam olmak üzere Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hastanemiz olarak teşekkür ederim. Bizden gece gündüz desteklerini esirgemediler." diye konuştu.

Yeniden sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu olan Veli Karabulut ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kendisinin ihtiyaç duyulduğu halde bağışçı olabileceğini söyledi. - MUŞ

Muş Devlet Hastanesi, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:30 Kaynak: İHA


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