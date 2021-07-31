Muş'ta ilkbahar mevsiminde yaylaya çıkan besiciler, köylerine dönmeye başladı - Son Dakika

Muş'ta peynir, süt, yoğurt ve tereyağı ihtiyaçlarını karşılamak için ilkbahar mevsiminde yaylaya çıkan besiciler, köylerine dönmeye başladı.

Kentteki yüksek rakımlı Yücetepe, Bahçe, Derik ve Kurtik yaylalarına sürüleriyle çıkan besiciler, köylerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yücetepe köyüne dönen Naime Baytar, gazetecilere, mayıs ayında yaylaya çıktıklarını, burada 4 ay boyunca süt, peynir ve tereyağı ürettiklerini söyledi.

Köye dönmenin mutluluğu yaşadığını ifade eden Baytar, şöyle konuştu:

"Şimdi köyde hayvanlarımızı besleyeceğiz. Burada hayvanlarımızı sağıp üretimimizi sürdüreceğiz. 30 yıldır koyun sağıyorum. Köyün geçim kaynağı hayvancılık. Hayvanlarımızın iyi gelişmesi için her yıl ilkbahar mevsiminde yaylaya çıkıyoruz. Burada 4 ay kaldıktan sonra havaların da soğuması ve ekin alanlarının kalkmasıyla tekrar köye dönüş yapıyoruz."

Besicilerden Hatip Tan ise yaylaya kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıklarını belirterek, tarım arazilerinin biçilmesiyle köye dönüş yaptıklarını kaydetti.