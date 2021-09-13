Muş'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı - Son Dakika

Muş'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu bahçesindeki programla devam etti.

İlkokul öğrencileri, programa katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz'e çiçek taktim etti.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Gündüzöz, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin "hayırlı" olması temennisinde bulunarak öğrencilerin uzun aradan sonra okullarıyla buluştuğunu söyledi.

"Salgın nedeniyle okullarımızdan ve öğretmenlerimizden uzun süre ayrı kalmak" diyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Eğitiminiz etkilenmesin diye devletimizin yoğun bir mücadelesi oldu. Ama biliyoruz ki okul ortamında eğitim almak eğitimin vazgeçilmez bir unsuru. Her türlü teknolojiyi de kullansanız, okul çatısı altında, arkadaşlarınızla eğitim görmek çok daha önemli. Bir anne ve babanın en önemli beklentisi çocuğunun hayatta başarılı ve mutlu olmasıdır. Bugün bir aradasınız, arkadaşlarınıza kavuşmanın mutluluğu içerisindesiniz. Okulda öğretmenlerimizin söylediği sosyal mesafe, hijyen, temizlik kurallarına riayet edelim ve sağlığımızı koruyalım. Ümidimiz karşımızda duran sevgili yavrularımız. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş, bu toprak için can vermiş tüm şehitlerimizi ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, başöğretmenimizi ve tüm dava arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."

Milli Eğitim Müdürü Kıvanç ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının sağlıklı, etkin, verimli ve hoşgörü ortamında geçmesini yürekten dileyerek, şöyle konuştu:

"İnsanın eğitildiği yer, kuşkusuz eğitim öğretim kurumlarıdır. Bu kurumların ilk basamağı olan ilköğretimin hızlı kalkınma süreci içerisindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Çocuklarımızı milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen, kendisine, ailesine ve topluma yararlı, bilgi teknolojilerini kullanabilen ve problem çözme yeteneği gelişmiş fertler olarak yetiştirmek temel hedefimiz olmalıdır."

Konuşmaların ardından, öğrenciler şiir ve şarkılar seslendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Taş, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.