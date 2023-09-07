Ablasının öldüğünü zannedip aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Ablasının öldüğünü zannedip aynı silahla intihar etti

Son Güncelleme: 07.09.2023 21:29

Muş'ta genç bir kız, intihara kalkışan ablasını engellemeye çalıştı ancak o sırada silah patladı. Ablasının vurulduğunu görünce olayın şokuyla öldüğünü zanneden genç kız, aynı silahla intihar etti. Yaralanan ablası ise hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta bir genç kız, intihara kalkışan ablasına engel olmaya çalıştığı sırada silah patladı. Vurulan ablasının öldüğünü zanneden genç kız, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

ABLASININ ÖLDÜĞÜNÜ ZANNEDİP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, Serinova beldesinde meydana henüz bilinmeyen bir nedenden intihara kalkışan E.Y'yi fark eden kardeşi Emine Yüzgül, ablasının elinden silahı almaya çalışırken silahın patlaması sonucu abla vurularak yaralandı. Ablasının öldüğünü zanneden Emine Yüzgül, olayın şokuyla kendini vurup olay yerinde hayatına son verdi.

Muş'ta intihar girişimi sonucu abla ve kardeş hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kendini yaralayan E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde ölen Emine Yüzgül'ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Muş'ta intihar girişimi sonucu abla ve kardeş hayatını kaybetti

"BELEDİYE PERSONELİMİZİN KIZI"

Olay ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeşin kendi aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz. Ancak şu anda yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçüğü hayatını kaybediyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımız hayati tehlikeyi atlatmış" dedi.

Kaynak: İHA

Serinova, İntihar, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ablasının öldüğünü zannedip aynı silahla intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Erden Timur'dan bobma transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam
22:28 Kılıçdaroğlu'ndan Orta Vadeli Program için ilk sözler: Yerel seçimlerden sonra daha yüksek faiz ve vergi yükü yolda
20:59 Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı
20:48 Ablasının öldüğünü zannedip aynı silahla intihar etti
20:28 Brezilya'da tropikal kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
20:26 İtirazda bulunmuşlardı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
20:18 Diyanet'ten, Ali Erbaş hakkında iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında suç duyurusu
19:50 Anadolu Parsı doğada görüntülendi
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:12 İYİ Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mesut Dedeoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 22:44:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ablasının öldüğünü zannedip aynı silahla intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement