Muş'ta işaret dili kursu açıldı

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

Gençlik merkezinde açılan ve haftada 5 gün verilen işaret dili kursuna, öğretmen ve bazı kurum çalışanları katıldı.

60 gün süren eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursun toplumdaki engelli vatandaşlarla daha etkin şekilde iletişim kurulmasının sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

İşaret dili kursuna yoğun talep olduğunu anlatan Kardaş, "Talep edenlerin arasında öğretmen, doktor ve hemşireler bulunuyor. Kursun temel amacı engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmek. Çünkü bu toplumumuzun bir gerçeği. Etrafımızda işitme engelliler var. Dolayısıyla bu insanlarla iyi iletişim kurmak gerekiyor." diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esra Sepek ise okuduğu bölüm gereği kursa katıldığını belirterek, "Toplumda işitme engelliler var. Onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili kurusuna katıldım." dedi.