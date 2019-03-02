Muş'ta "İslami İlimler Zirvesi" Yapıldı

Muş
Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde "İslami İlimler Zirvesi" konferansı yapıldı.
Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz
, memleketin hak ettiği yere, yeni nesille geleceğini söyledi. 28 Şubat
'ın, birtakım anlamlar yüklenen bir tarih olduğunu belirten Gündüzöz, "28 Şubat'ta bu dine saldırı oldu ve birileri ittifak halinde bu memleketin özüyle, değerleriyle oynadı. Hala da oynamak isteyenler olabilir, bunu görüyoruz ama biz kendi değerlerimize sahip çıkarak her türlü planı yıkacağız." dedi.
Gençliğin, emelleri bozuk insanların elinde oyuncak olmayacağını vurgulayan Gündüzöz, dini, hayatın alanında yaşatmak gerektiğini aktardı. Rektör
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
da medeniyetlerin oluşmasında en büyük gücün bilgi olduğunu belirtti.
Konferansa katılan Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu
da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın konferans için gönderdiği mesajı okudu.
Programa AK Parti
Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek
, Belediye Başkanı Feyat Asya
, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
ile üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.