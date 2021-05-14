Muş'ta İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına tepki - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Muş İl Temsilciliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyanın rutin hale gelen İsrail'in saldırılarının bir yenisine daha şahitlik ettiği belirtildi.

İsrail saldırılarına karşı tüm devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, sistematik işgal politikasını Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin halkının evlerini gasp ederek sürdürürken, fanatik grupların birlik bayramı adı altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimi, Kudüs Müslümanlarının, kadın erkek, omuz omuza canları pahasına verdikleri mücadele ile engellendi. Öfkesini Gazze'ye yönelten İsrail, tarihini oluşturan kanlı katliamlara yenilerini ekledi. Gazze'ye düşen füzeler 14'ü bebek ve çocuk, 53 sivilin ölümüne, 320'den fazla Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan, sahilde piknik yapan aileleri, top oynayan çocukları füzeyle vurup keskin nişancılarla sağlık çalışanlarını hedef alan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur."

Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şeyin, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesi olduğu bildirilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak zulme ortak olmakla eşdeğerdir. Bu anlamda dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Ortadoğu'nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.