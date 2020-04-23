Muş'ta İstiklal Marşı coşkusu - Son Dakika

Muş'ta İstiklal Marşı coşkusu

MUŞ'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu, evlerin balkon ve pencelerinde yaşandı.

Kent merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve ay -yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan bir site sakinleri, balkon ve pencelerde tek yürek oldu. Site önünde toplanan çocuklarında eşlik ettiği etkinlik kapsamında, mahalle çocukları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okudu. Polis ekiplerinin de minik yürekleri yalnız bırakmadığı etkinlikte, aileleri de İstiklal Marşı'nın okunmasına eşlik etti.

Öte yandan çocukların gür sesle İstiklal Marşı'nı seslendirdiği anlar ise, birçok vatandaş tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.