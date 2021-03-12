Konya'nın Halkapınar ilçesinde, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törenin açılış konuşmasını Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Serkan Yıldırır yaptı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve Ersoy'un şiirlerinin okunmasının ardından program sona erdi.
Programa Halkapınar Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve görevliler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Halkapınar'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi - Son Dakika