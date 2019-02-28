Son Dakika Haberleri: Muş'ta İyi Parti'nin Adayı Çekildi

Muş'ta İyi Parti'nin Adayı Çekildi

47 dakika önce

İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Muş'ta İyi Parti'nin Adayı Çekildi, System.String[]
İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun adaylıktan istifa ettiğini bildirdi. Teşkilat olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini belirterek, "Erkan Çelikoğlu kendi iradesiyle adaylık müracaatı yaptı. Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan Bey neden böyle bir karar aldı, anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

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