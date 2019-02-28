Muş'ta İyi Parti'nin Adayı Çekildi
47 dakika önce
İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.
İYİ Parti
'nin Muş
Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.
İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık
, belediye başkan adayı
Erkan Çelikoğlu'nun adaylıktan istifa ettiğini bildirdi. Teşkilat olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini belirterek, "Erkan Çelikoğlu kendi iradesiyle adaylık müracaatı yaptı. Ankara
'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan Bey neden böyle bir karar aldı, anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: İHA
İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Çelikoğlu Adaylıktan Çekildi
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