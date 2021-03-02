Jandarma ekipleri, yolda mahsur kalan aileyi yurda yerleştirdi - Son Dakika

Genç çalışanı çiğ köfte acılı diye feci şekilde darbeden saldırgan hak ettiğini buldu

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş- Bingöl kara yolunda araçları arızalanarak mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişilik ailenin yurtta konaklamasını sağladı.

Ağrı'dan Kayseri'ye giderken Muş-Bingöl kara yolunun 25. kilometresinde otomobilleri arızalanan Dalkılıç ailesi, jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle ailenin zor durumda olduğunu fark etti.

Araçtaki 2 bebeği kucağına alarak jandarma aracına bindiren güvenlik güçleri, aileyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Müştakbaba Kız Yurdu'na yerleştirdi.

Ekipler, arızalanan aracı çekici yardımıyla otoparka çektirdi.

Sürücü Gökhan Dalkılıç, gazetecilere, Ağrı'dan Kayseri'ye gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Araçlarının Muş sınırlarında arızalandığını ve bunun üzerine jandarma ekiplerini aradıklarını ifade eden Dalkılınç, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun jandarma ekipleri geldi ve bizi öğrenci yurduna götürecek. Mağdur olduk, üşüdük. Araçta 2 bebek var ve havada çok soğuk. Çocuklar içinde çok üzüldüm. Hava soğuk olduğu için jandarma bizi öğrenci yurduna yerleştirecek. Aracı sabah sanayiye götürüp tamir ettireceğim ve tekrar yoluma devam edeceğim."