Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı - Son Dakika
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Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı

19.03.2022 13:25
Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Hasköy ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Hasköy ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sayanlar Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Çapar İlkokulu'nu ziyaret etti.

Jandarma, okuldaki öğrencilere çocuk dergisi dağıttı.

Hediyelerini alan çocuklar askerlerle fotoğraf çektirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 18 mart, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta jandarma öğrencilere çocuk dergisi dağıttı - Son Dakika


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