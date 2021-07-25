Muş'ta jandarmadan drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Muş'ta jandarma ekipleri, kentte drone yardımıyla trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaptığı denetimler devam ediyor.

Jandarma ekipleri, trafik tedbirleri kapsamında sürücüleri bildilendirdi, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Drone destekli gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halinde cep telefon kullanımı, emniyet kemeri, aşırı hız ve yayaların geçiş önceliği konularına ağırlık verildi.

Denetimlerde sürücülere bilgilendirici broşürler ve çocuklar için boyama kitabı dağıtıldı.