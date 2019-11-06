Son Dakika Haberleri: Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza
Son Dakika Güncel Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza

Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza

6 saat önce

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesti.

Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza, System.String[]

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesti.


Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2019 tarihinde Bulanık ilçesi Alisler Mevkiinde merkez av komisyonunca ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, 7 yabani ördek ve 4 tüfekle birlikte yakalandı. Şahısların vurmuş olduğu 7 ördek ve 4 tüfek muhafaza altına alınırken, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesirken, kişiler ise avdan men edildi.


Yetkililer, kaçak avlanmamak için avcılık kursuna katılıp, kursu başarı ile bitirenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden belgelerini alabileceklerini belirttiler. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi
Çinliler 800 TL'lik ekipmanla iPhone 8'in de aralarında bulunduğu telefonlardaki parmak izi şifresini 20 dakikada kırdılar Mansur Yavaş'tan öğrencilere bir müjde daha! Öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı Lokmacılar birer birer kapanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 16:01:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]