Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
Muş Emniyet Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Muş Emniyet Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda araç içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 276 kilogram kıyılmış tütün, 42 bin adet makaron, 31 paket sigara sarma kağıdının ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:54 Kaynak: İHA
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