Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Muş'ta tütün kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Muş'ta tütün kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda araçlar içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 tütün sarma makinesi 115 bin sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 tütün sarma kutusu ele geçirilmiştir. Bir şüpheli ise yakalanmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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