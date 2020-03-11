Muş'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Muş'ta kaçakçılık operasyonu

7 saat önce

Muş'ta bir minibüste yapılan aramada faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan telefon aksesuarları ele geçirildi.

Muş'ta kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Muş'ta bir minibüste yapılan aramada faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan telefon aksesuarları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.

Yapılan aramada telefon aksesuarlarının ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada 3 bin 103 kablo, 1162 şarj aleti,

1148 telefon kulaklığı, 2 bin 682 cam koruma,

10 speaker mikrofon,

178 MP-3 player,

62 hoparlör,

29 powerbank,

98 flaş disk,

95 hafıza kartı,

20 araç radyosu olmak üzere toplam 8 bin 587 faturası ve sevk irsaliyesi bulunmayan telefon aksesuar ürünleri ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır."

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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