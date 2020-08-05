Muş'ta kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 29 cep telefonu ve kılıfı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılığı ile ilgili dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 29 cep telefonu ve bu telefonlara ait koruyucu kılıf ele geçirilmiştir.

Yakalanan bir şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürülecektir."