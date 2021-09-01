Muş'ta kadın çiftçi devlet desteğiyle aldığı hayvanların sayısını üçe katladı - Son Dakika

Muş'ta devletin sağladığı hibe desteğiyle 40 küçükbaş hayvan sahibi olan Süreyya Yürekdeler, 4 yılda hayvan sayısını 120'ye çıkardı.

Kente 25 kilometre uzaklıktaki Şenova köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Süreyya Yürekdeler, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 40 koyun aldı.

Koyunların sayısı, doğumlarla birlikte 4 yılda 3'e katlandı.

Yürekdeler, gazetecilere, Genç Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini söyledi.

Hibe olarak aldığı 40 koyunla hayvancılığa başladığını belirten Yürekdeler, şunları kaydetti:

"Devlet desteğiyle başladığım hayvancılıkta koyun sayısını 4 yılda 120'ye çıkardım. Bu yılda yüze 50 hibe ile 4 koç aldım. Hem ailemin hayatı değişti hem de koyunlarım artı. Ailemin geçimini koyunlardan elde etiğim sütle sağlıyorum. Koyunların sağımını ben bakımlarını da eşimle birlikte yapıyoruz. Hayvancılığa devam edeceğim. Hayvan sayısını artırarak sürü sahibi olmak istiyorum. Doğan erkek kuzuları satıyoruz, dişi kuzuları ise çoğaltmak için besliyoruz. Bir kadın için hayvancılık yapmak zor ama yetiştirmek zorundayım. Artık geçimimiz hayvancılıkla sağlıyoruz. Devletin yardımı olmasaydı koyunları almaya imkanımız yoktu. Sağlanan destekten dolayı yetkililere teşekkür ederim."