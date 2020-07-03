Muş'ta kadına yönelik şiddetle mücadele standı kuruldu - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde stant kurarak "Malvarlığına karşı işlenen suçlar ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele" konularında vatandaşlara bilgilendirdi.

Polis ekipleri, kentteki Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan stantta vatandaşlara maske ve broşür dağıttı.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında da vatandaşlara bilgi veren ekipler, programın telefona kurulumu konusunda da yardımcı oldu.

Standa gelen Derya Şan Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dışarı yansımadığını belirterek, "Bir yerden sonra bu bariyerleri kırmak gerekiyor. Özellikle bu konuların daha çok kırsal kesimlere gidip anlatılması gerekiyor. Çevremizde de var görüyoruz. Biz bir şekilde engel olmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, "kadına şiddete sıfır tolerans" broşürü dağıtarak, bilgilendirmelerde bulundu.