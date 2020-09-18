Muş'ta kadınlar halı kursuna ilgi gösteriyor - Son Dakika

Muş Belediyesi, İş-Kur ve Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla açılan halı kurslarına katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri de aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Belediye, İŞ-KUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan halı dokuma kursuna katılan kadınların hem meslek öğrendiğini hem de aldıkları ücret ile aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde yapılan alt ve üst yapı, park, bahçe, yol ve kaldırım çalışmalarının yanında bilgi evlerimiz ve kadın kültür merkezimizle de kadınlarımızın ve genç kızlarımıza yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Çeşitli kurslar açarak meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu yıl sosyal mesafeyi koruma adına sayısal anlamda bir kısıtlama getirdik. Halkımızın sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bu anlamda 12 ev kadını halı dokuma kursuna aldık. Kovid-19 bittikten sonra kadın kültür evlerimizi, bilgi evlerimizi çocuklarımıza ve özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için daha nezih hale getireceğiz."